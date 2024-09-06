Пушилин рассказал о боях на окраине Красногоровки

Глава ДНР сообщил, что впервые за 10 лет посетил город, бои за который ведутся с начала военной операции

Денис Пушилин (Фото: PushilinDenis / Telegram)

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram, что после 10-летнего перерыва побывал в городе Красногоровка, который расположен к западу от Донецка. По его словам, ВСУ еще полностью не выбиты с окраин и пытается сдержать российское наступление «подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни».

Пушилин также напомнил, что командиром отряда «Шторм», который ведет бои за Красногоровку, является Владимир Новиков, воевавший и в 2014 году. По его словам, последний предотвратил заход украинской армии в Кировское (город в ДНР), создав заграждение из приваренных к рельсам вагонов с щебнем. По словам Пушилина, сейчас в Красногоровке также применяются нестандартные решения.

12 августа Минобороны сообщило об установлении контроля над городскими кварталами Красногоровки. При этом в военном ведомстве не подтверждали полное занятие города, в том числе частного сектора в западной части.

Бои за Красногоровку велись как в 2014-2015 годах, так и с началом военной операции. По переписи 2001 года в городе жили более 16 тыс. человек.