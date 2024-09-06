Песков заявил, что министры трудятся на пределе своих возможностей

Все министры российского правительства трудятся на пределе своих возможностей, но эффективно, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Все работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Показателем же, по его мнению, служит тот факт, что «мы видим стабильную экономическую ситуацию в нашей стране».

По словам Пескова, к сотому дню с момента начала работы обновленного состава правительства «на подсчет результатов [его работы] ни у кого нет времени». Тем не менее, по его оценке, «можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная».

Президент Владимир Путин назначил 14 мая новое правительство. В него не вошли экс-министр обороны Сергей Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности, бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, курировавшая вопросы экологического надзора и агропрома, экс-министр спорта Олег Матыцин и возглавлявший Минэнерго Николай Шульгинов.

Должности министров заняли пятеро губернаторов: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Минспорт, глава Кемеровской области Сергей Цивилев — Минэнерго, глава Курской области Роман Старовойт — Минтранс, а глава Калининградской области Антон Алиханов — Минпромторг. Оксана Лут, экс-заместитель министра сельского хозяйства, возглавила это ведомство.

Первым вице-премьером стал занимавший пост главы Минпромторга Денис Мантуров вместо Андрея Белоусова, который назначен новым министром обороны. Вице-премьерами стали Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.