Песков заявил, что министры трудятся на пределе своих возможностей
Все министры российского правительства трудятся на пределе своих возможностей, но эффективно, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Все работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Показателем же, по его мнению, служит тот факт, что «мы видим стабильную экономическую ситуацию в нашей стране».
По словам Пескова, к сотому дню с момента начала работы обновленного состава правительства «на подсчет результатов [его работы] ни у кого нет времени». Тем не менее, по его оценке, «можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная».
Президент Владимир Путин назначил 14 мая новое правительство. В него не вошли экс-министр обороны Сергей Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности, бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, курировавшая вопросы экологического надзора и агропрома, экс-министр спорта Олег Матыцин и возглавлявший Минэнерго Николай Шульгинов.
Должности министров заняли пятеро губернаторов: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Минспорт, глава Кемеровской области Сергей Цивилев — Минэнерго, глава Курской области Роман Старовойт — Минтранс, а глава Калининградской области Антон Алиханов — Минпромторг. Оксана Лут, экс-заместитель министра сельского хозяйства, возглавила это ведомство.
Первым вице-премьером стал занимавший пост главы Минпромторга Денис Мантуров вместо Андрея Белоусова, который назначен новым министром обороны. Вице-премьерами стали Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов