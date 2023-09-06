В ЮАР опубликовали доклад по делу о перевозке оружия на российском судне

В ЮАР опубликовали доклад по делу о перевозке оружия на российском судне

Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для российских нужд. Об этом говорится на сайте президента страны.

Комиссия пришла к выводу, что доставленные судном Lady R в город Саймонстаун товары представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны. Оборудование было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия министерства обороны ЮАР. — РБК) и ожидалось с 2018 года.

В ходе расследования комиссия посетила базу Саймонстаун и получила показания почти 50 человек и изучила более 100 документов.

«Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки», — говорится в отчете.

Весной посол США в Южно-Африканской Республике Рубена Бригети рассказал, что в декабре 2022 года во время захода российского судна Lady R на базу национальных Военно-морских сил на юго-западе ЮАР на него грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

Власти ЮАР начали расследование. Президент страны Сирил Рамафоса 4 сентября объявил его предварительные итоги. Говоря об обвинениях США, Рамафос заявил о запятнанном имидже ЮАР. Он отметил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для России.

«В последние месяцы несколько кругов использовали эти утверждения, чтобы поставить под сомнение приверженность Южной Африки своей позиции по российско-украинскому конфликту. Обвинения, выдвинутые против нашей страны, оказали самое разрушительное воздействие на нашу валюту, нашу экономику и наше положение в мире», — сказал президент страны.