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Песков заявил, что Путин несомненно съездит в Донбасс

Песков: не сомневаюсь, что, когда время придет, поездка Путина в Донбасс состоится
По его словам, визит главы государства состоится, когда придет время
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин съездит в Донбасс, когда придет время. Как сообщает «Интерфакс», об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что не видит особой поляризации в российском обществе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Можно говорить только о консолидации общества», — сказал он.

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Помимо этого, Песков заявил об обширных планах по развитию Донбасса. «Стройка ведется, вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, и там работают много-много тысяч людей. Безусловно, это будет продолжаться», — сказал он.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С начала военной операции в Донбасс ездили многие российские политики и чиновники, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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