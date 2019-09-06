Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион

Лидера венесуэльской оппозиции обвинили в попытке отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны в обмен на политическую поддержку со стороны Великобритании

Хуан Гуаидо (Фото: Наташа Писаренко / AP)

В отношении главы Национальной ассамблей Венесуэлы возбуждено уголовное дело, заявил генпрокурор республики Тарек Уильям Сааб. По его словам, лидера оппозиции заподозрили в участии в незаконных переговорах об отказе от претензий на спорную территорию Эссекибо в пользу Гайаны, передает El Universal.

Таким образом, по утверждению прокурора, Гуаидо хотел добиться от Великобритании политической поддержки его «несуществующего статуса и.о. президента».

Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес. По ее словам, лидер оппозиции, управляя преступной группой, пытался передать регион Эссекибо корпорации Exxon Mobil и другим транснациональным компаниям.

На пресс-конференции она представила аудиозапись, на которой слышны голоса двух людей. По утверждению властей, это посланник Гуаидо в Великобритании Ванесса Ньюманн и его помощник Мануэль Авенданьо. На записи они обсуждают передачу Эссекибо Гайане в обмен на поддержку со стороны Соединенного Королевства.

Долина реки Эссекибо составляет значительную часть территории Гайаны. Венесуэла рассматривает этот регион как часть своей территории с XIX века, когда Гайана еще была британской колонией.