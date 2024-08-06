Силовики пришли в минстрой Чувашии

В минстрое Чувашии проходит выемка документов, сообщили РБК в министерстве. По данным ТАСС, для дачи показаний вызвали министра строительства Михаила Коледу, занимающего должность с сентября прошлого года

Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия в минстрое Чувашии, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — сказали там.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что глава минстроя Чувашии Михаил Коледа вызван к следователям для дачи показаний. С чем именно связаны следственные действия, собеседник агентства не уточнил.

Коледа возглавляет минстрой республики с сентября прошлого года. Он родился в феврале 1981 года в Чебоксарах. Профессиональную деятельность начал в 2004 году в ЗАО «Саров Автохим» (Горно-Алтайск) в должности экономиста. С 2007 по 2010 год занимал руководящие должности на чебоксарских предприятиях. С 2010 по 2018 год возглавлял АУ ЧР «Центр по ценообразованию Чувашской Республики» минстроя Чувашии. Позже был назначен замминистра — начальником управления строительства и государственного строительного надзора.

Вице-премьера Чувашии уволили после сообщений о задержании за взятку Политика

В конце марта сотрудники ФСБ задержали предшественника Коледы на посту министра строительства — вице-премьера Чувашии Павла Данилова. По данным следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года он получил взяток на более чем 32 млн руб. за заключение подведомственными минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями. Спустя сутки после задержания Данилова уволили с должности вице-премьера.