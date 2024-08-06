В финской ассоциации заявили о росте цен после санкций против России

Объем произведенных пиломатериалов в Финляндии сократился на 15%, до 10,1 млн куб. Древесина в стране все чаще применяется для получения энергии и в целлюлозной промышленности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Прекращение импорта древесины из России нанесло серьезный удар по лесопильной отрасли Финляндии, сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Цена древесины выросла значительно больше, чем цена конечного продукта, то есть пиломатериалов. Соотношение между ценами на бревна и пиломатериалы выросло до самого высокого уровня за последние 15 лет, что делает экономическую ситуацию очень сложной», — сообщил изданию руководитель финской Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто.

На рост цен повлияло и сокращение спроса на древесину в строительстве. По данным ассоциации, древесина все чаще используется для получения энергии и в целлюлозной промышленности.

В результате объем произведенных пиломатериалов в стране сократился на 15,1% с 11,9 млн куб. в 2021 году, до 10,1 млн куб.

«Финляндии следует позаботиться не только о том, чтобы обеспечить доступность древесины, но и о том, чтобы расходы на логистику не вышли из-под контроля, чтобы экспорт привлекал весь мир», — говорит Аалто.

Импорт леса из России прекратился из-за санкций Евросоюза, которые были введены после начала конфликта в 2022 году. Ограничения коснулись дров и щепы во всех их формах, а также необработанной древесины и пиломатериалов.

Федеральное лесоучетное учреждение «Рослесинфорг» в начале 2024 года указывало, что в 2023 году объем экспорта российских пиломатериалов снизился на 10%, до 20,7 млн куб. м. Однако, отечественные лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские — доля стран Азии в закупках российских пиломатериалов выросла на 11 п.п. и составила 98%. Для сравнения, в структуре экспорта в 2021 году доля азиатских стран составляла 76%.