Минобороны показало, как «Ланцет» уничтожил немецкую PzH 2000
В районе Новоплатоновки Харьковской области российские разведчики выявили замаскированную огневую позицию немецкой самоходки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). По ней нанесли удар с помощью управляемого барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В конце июля 2022 года власти Германии одобрили продажу Украине 100 Panzerhaubitze 2000. Радиус поражения целей Panzerhaubitze 2000 достигает 40 км. В минуту она может выпускать до десяти снарядов и считается одной из самых современных гаубиц в мире.
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