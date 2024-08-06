Глава Минюста Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Россию
Министр юстиции Германии Марко Бушман предостерег немцев от поездок в Россию, передает Spiegel. Он посоветовал не ездить в страну «без крайней необходимости».
Глава Минюста Германии заявил это после обмена 26 заключенных между западными странами, Россией и Белоруссией, который прошел 1 августа в Анкаре. 24 из них находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии.
По словам Бушмана, решение об обмене для Берлина оказалось сложным, поскольку Германия воздержалась в итоге от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова, которого приговорили в Германии к пожизненному сроку за убийство в центре Берлина гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который воевал против федеральных войск во время второй чеченской войны. Всего России передали десять человек, в том числе и двоих детей.
В США отправились трое американских граждан — журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство), а также Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом). В Германию Россия передала 12 человек, в том числе и оппозиционера Илью Яшина и правозащитника Олега Орлова (оба признаны иноагентами). Белоруссия, в свою очередь, вернула на родину гражданина Германии Рико Кригера, ранее приговоренного к смертной казни и помилованного.
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