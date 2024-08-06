Швейцарскую EF Education First признали нежелательной в России

В реестр нежелательных попал образовательный центр EF Education First, который в России известен под названием English First. В результате реорганизации российское отделение было продано, школы перешли на новые учебные материалы

Минюст внес в реестр нежелательных организаций швейцарскую EF Education First. Из него следует, что Генпрокуратура приняла соответствующее решение 16 июля (надзорное ведомство об этом не объявляло).

EF Education First — частный образовательный центр по обучению английскому языку, основанный в 1965 году. В России он известен под названием EF English First, он работал в стране с 1995 года. Организация представлена более чем в ста странах мира

Forbes писал в 2022 году, что сделка по продаже бизнеса English First в России готовилась несколько лет, поиск покупателя начался еще в 2020 году. В результате реорганизации бизнеса появился проект UFirst. Школы в России перешли на новые учебные программы, без использования материалов EF. В 2021 году проект начал переход на независимые CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) и бухгалтерского отчета.

В структуру UFirst входят 15 подразделений — в частности, четыре в Санкт-Петербурге, десять в Москве и одно в Новосибирске. Проектом владеет зарегистрированное во Владивостоке МК ООО «Рашмор», в декабре 2023 года «Коммерсантъ» писал, что его собиралось купить ООО «Учи.Ру Плюс», дочерняя структура образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» (входит в VK).

Также в реестр Минюста попал зарегистрированный россиянами в Польше фонд OSTMOST, в числе его целей на сайте организации названы защита прав беженцев и мигрантов и поддержка народа Украины.

По состоянию на 5 августа в реестре нежелательных организаций указана 181 организация. Накануне Генпрокуратура признала таковой немецкий Фонд Конрада Аденауэра, посчитав, что он распространяет материалы, дискредитирующие политику руководства России. Организация работала в стране с 1990 года.