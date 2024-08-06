Что покажут на обновленной «Армии»
На уличной экспозиции главной военно-технической выставки разместят 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники, следует из проекта программы форума, с которой ознакомился РБК
Ракетный комплекс «Искандер»
Система залпового огня «Торнадо-С»
Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Инженерная система дистанционного минирования «ИСДМ»
ЗРПК «Панцирь-С1М»
ЗРК «Тор-М2»
Тяжелая огнеметная система «ТОС-2»
БМПТ
ПТРК «Корнет-Д1»
ЗРК «Гибка-С»
Танк Т-90М
Танк Т-72Б3А
Танк Т-80БВМ
152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»
120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс»
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