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Политика ,  
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Что покажут на обновленной «Армии»

На уличной экспозиции главной военно-технической выставки разместят 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники, следует из проекта программы форума, с которой ознакомился РБК
Ракетный комплекс &laquo;Искандер&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ракетный комплекс «Искандер»

Система залпового огня &laquo;Торнадо-С&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Система залпового огня «Торнадо-С»

Береговой ракетный комплекс &laquo;Бастион&raquo;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Инженерная система дистанционного минирования &laquo;ИСДМ&raquo;
Фото: Минобороны РФ

Инженерная система дистанционного минирования «ИСДМ»

ЗРПК &laquo;Панцирь-С1М&raquo;
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

ЗРПК «Панцирь-С1М»

ЗРК &laquo;Тор-М2&raquo;
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ЗРК «Тор-М2»

Тяжелая огнеметная система &laquo;ТОС-2&raquo;
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система «ТОС-2»

БМПТ
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

БМПТ

ПТРК &laquo;Корнет-Д1&raquo;
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

ПТРК «Корнет-Д1»

ЗРК &laquo;Гибка-С&raquo;
Фото: roe.ru

ЗРК «Гибка-С»

Танк Т-90М
Фото: Андрей Любимов / РБК

Танк Т-90М

Танк Т-72Б3А
Фото: Минобороны РФ

Танк Т-72Б3А

Танк Т-80БВМ
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Танк Т-80БВМ

152-мм самоходное артиллерийское орудие &laquo;Мальва&raquo;
Фото: Минобороны РФ

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

120-мм самоходное артиллерийское орудие &laquo;Флокс&raquo;
Фото: Минобороны РФ

120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс»

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