Анкара анонсировала выход из украинских портов еще четырех сухогрузов

7 августа из украинских портов выйдут еще четыре сухогруза с зерном. Об этом сообщило Минобороны Турции на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Завтра один корабль с украинским зерном выйдет из Одессы, еще три сухогруза выйдут из порта Черноморска», — говорится в сообщении.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичную часть соглашения отдельно от России.

В соответствии с документом стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.

В начале августа сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet покинули украинские порты и отправились в Стамбул. По данным турецкого Минобороны, Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тыс т кукурузы. Rojen отправился из Черноморска в Великобританию. На борту судна 13 тыс т кукурузы. Сухогруз Polarnet также вышел из Черноморска. Судно передвигается под турецким флагом. На его борту 12 тыс т кукурузы. Конечная цель доставки — порт Карасу.