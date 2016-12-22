Евкуров попросил Медведева помочь решить проблемы переселенцев из Чечни

Власти Ингушетии продолжают прикладывать усилия, чтобы решить проблемы вынужденных переселенцев из Чечни. На этот раз глава республики обратился за помощью к премьеру

Дмитрий Медведев (слева) и ​Юнус-Бек Евкуров (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил премьера Дмитрия Медведева помочь региону в решении проблем вынужденных переселенцев из Чечни. Об этом Евкуров рассказал на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в понедельник встречался с главой правительства, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Ингушетии. «Обозначил в ходе встречи ряд проблем, в том числе ситуацию с вынужденными переселенцами: сегодня порядка 280 семей в Республике Ингушетия недополучили соответствующую господдержку в связи со вступившими в 2016 году изменениями в закон «О вынужденных переселенцах», — написал Евкуров.

Глава региона также сказал, что попросил у премьера помощи в строительстве нового вокзального комплекса и реконструкции железнодорожной линии на участке Назрань — Слепцовская (Сунжа), а также в строительстве инженерной и спортивной инфраструктуры в курортном комплексе «Армхи». По словам Евкурова, Медведев пообещал помощь и поддержку.

Речь идет о семьях из Чечни, которые были вынуждены бежать в Ингушетию во время первой чеченской войны. Власти региона до сих пор расселили не всех беженцев, некоторым из них не продлен статус вынужденного переселенца. В декабре минувшего года власти республики распорядились создать межведомственную комиссию для решения проблемы. В марте этого года Евкуров комментировал ситуацию, уверяя, что со стороны руководства республики и всех профильных ведомств «проделана и продолжается работа для урегулирования ситуации с вынужденными переселенцами».

Как объяснял глава региона, проблема заключается не в работе управления ФМС, которое, по словам переселенцев, отказывается продлевать им статус, а в принятии в 2015 году поправок к закону «О вынужденных переселенцах». Согласно им, все, кто получил компенсацию, возвратную ссуду или иную господдержку, лишаются статуса вынужденного переселенца.