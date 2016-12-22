Кремль заморозил реформу института полпредств

В Кремле заморозили реформу института полпредов президента, рассказали источники РБК. Изначально предполагалось, что изменения могут произойти после выборов главы государства

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Заморозка вопроса

В Кремле приостановили обсуждение реформы института полпредов президента, рассказали РБК два федеральных чиновника. Возможные изменения заморожены на неопределенный срок, уточнили оба собеседника РБК. Никаких новых задач перед полпредами главы государства после президентских выборов поставлено не было, сказал близкий к администрации президента источник РБК.

Реформу института начали обсуждать в Кремле до выборов президента, которые состоялись 18 марта. Сначала думали, ликвидировать институт полпредов или нет, потом от этой идеи отказались и стали обсуждать, как можно реформировать институт, говорит один из федеральных чиновников. Предложения собирали в том числе с самих полномочных представителей президента, добавляет другой федеральный чиновник в беседе с РБК.

Обсуждались разные варианты, ранее сообщал РБК. С идей ликвидации института полпредств выступал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, готовивший для Владимира Путина программу реформ. Была идея радикально усилить полпредов, совместив их должности с постами вице-премьеров — такая модель действует в Дальневосточном федеральном округе, где полпред Юрий Трутнев одновременно занимает должность заместителя председателя правительства. Был сценарий наделения полпредов экономическими полномочиями, рассказывали источники РБК.

Решение о том, как должен выглядеть институт полпредов, отложили на период после президентских выборов, но к настоящему времени никаких решений не принято, а сам вопрос заморожен, резюмирует один из федеральных чиновников в беседе с РБК.

Вечная тема

Вопрос о том, как реформировать институт полпредов, поднимался не раз. Одной из главных задач полномочных представителей президента, институт которых появился в 2000 году, был контроль за приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным, но эта задача была выполнена довольно быстро, вспоминает бывший федеральный чиновник. Еще во время первого президентского срока Владимира Путина встал вопрос, что делать с полпредами дальше, уточняет он. Одной из идей было наделение их экономическими функциями, но решение не приняли, а идея реформирования института с тех пор возникает постоянно, констатирует собеседник РБК.

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В 2011 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что институт полпредов «изжил себя», предложив создать вместо полпредств представительства Минрегиона во всех федеральных округах.

В 2012 году в правительстве отрабатывались три экспериментальные модели деятельности полпредств, рассказывал источник РБК в кабмине. Александр Хлопонин совмещал функции полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе с должностью вице-премьера, Виктор Ишаев совмещал позицию полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока. А третья модель предполагала появление замминистров регионального развития во всех федеральных округах. Но в 2014 году Минрегион был упразднен.

По мнению политолога Александра Кынева, реформа полпредств в очередной раз «зависла» из-за бюрократических издержек. «Нынешняя система уже сложилась, под нее набраны люди, — пояснил он. — Если менять структуру, то большое количество людей придется переводить, поэтому в результате все остается как есть».

Институт полпредств, который сейчас представляет собой синекуру, можно было бы реформировать, считает эксперт. В частности, можно было бы изменить нарезку федеральных округов, границы которых были утверждены в 2000 году. Так как изначально полпредства должны были заниматься контролем за силовыми структурами, то округа были нарезаны синхронно с территорией военных округов, пояснил Кынев. «Но сейчас их можно было бы нарезать заново, уменьшить под экономические цели. Они были бы меньше, их было бы больше, и они были бы другими по структуре», — сказал он.

Логично было бы переориентировать полпредства на проблемы экономического развития, на межрегиональные проекты, на межрегиональную интеграцию, добавил политолог. «Они могли бы заниматься проблемами транспортными и туристических маршрутов. Есть и другие проблемы, которые нерешаемы в рамках одного субъекта — утилизации мусора, агломераций и близлежащих территорий, курортных зон», — уточнил Кынев. По его словам, эта идея реализована, но только частично — через Минвостокразвития и Минкавказа.

Вопрос о реформе полпредств должен был решаться до недавнего назначения полпредов или одновременно с этим процессом, сказал РБК политолог Ростислав Туровский. Но кадровый набор полпредов был произведен под уже известные задачи, новые перед ними не были поставлены. «Получается, что реформирование института полпредств — это стратегическая задача на будущее, — считает эксперт. — На какое время эта история откладывается, неясно».

Есть много сценариев реформирования института полпредств, но большая их часть нереализуема, убежден Туровский. К примеру, идея наделить полпредов экономическими функциями «чревата аппаратными противоречиями с правительством, которое по определению занимается этими вопросами», поясняет эксперт. Также нужно соблюдать баланс и вертикали президентской власти. «Ведь есть баланс между самой администрацией президента и полпредствами в федеральных округах, — говорит он. — Маловероятно, что администрация будет готова поделиться частью своего функционала, спустив его на уровень федеральных округов». Положение полпредств таково, что большая часть проектов их реформирования «упирается в объективно существующие барьеры», констатирует Туровский.