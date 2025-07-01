 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Bloomberg узнал, на каких условиях ЕС готов согласиться на пошлины США

Bloomberg: ЕС готов согласиться на пошлины США при определенных условиях
Сюжет
Торговая война США
ЕС готов согласиться с 10-процентными пошлинами США на многие экспортные товары, но требует от Вашингтона снизить ставки на фармецевтику, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты. Отсрочка для переговоров истечет 9 июля

Евросоюз согласен принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10-процентные пошлины на многие экспортные товары блока, однако взамен требует от Вашингтона снижения ставок на фармацевтическую и алкогольную продукции, а также на полупроводники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Также Брюссель требует снижения ставок на экспортные коммерческие самолеты, отмечает издание. Этот, а также три вышеперечисленных сектора, Евросоюз считает для себя ключевыми, пишет агентство.

По его сведениям, Евросоюз также подталкивает США к введению квот и льгот, чтобы снизить американские 25-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти, а также 50-процентные пошлины на сталь и алюминий.

Трамп заявил о желании разослать уведомления о пошлинах вместо сделок
Политика
Дональд Трамп

Европейская комиссия полагает, что такой вариант соглашения несколько благоприятствует США, однако готова согласиться с ним, говорят источники.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на все товары из ЕС 2 апреля. Однако через несколько дней он заморозил это решение на 90 дней (базовый тариф в отношении стран блока 10% остался в силе, как и 25-процентные пошлины на автомобили). ЕС разработал ответные меры, охватывающие поставки из США на общую сумму €21 млрд, но предпочел «дать шанс переговорам» и также ввел заморозку до 9 июля.

В конце мая Трамп, разочарованный ходом переговоров, порекомендовал ввести 50-процентные пошлины против ЕС, причем уже с 1 июня. Однако после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он решил оставить в силе прежний дедлайн. В то же время в начале июня вступили в силу 50-процентные тарифы США на сталь и алюминий из других стран (эта мера не коснулась только Великобритании).

Отсрочка повышения тарифов на европейские товары, объявленная Вашингтоном, официально истекает 9 июля. ЕС долго выражал надежду на заключение торговой сделки с Трампом. По сведениям The Wall Street Journal, союз рассматривал возможность снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары, но о после прошедшего 26–27 июня в Брюсселе заседания Евросовета фон дер Ляйен сообщила, что получила последнее встречное предложение от американской администрации. По информации Politico, оно по-прежнему включает взаимный тариф в размере 10%. Евросоюз готов к тому, что соглашение достигнуто не будет, подчеркивала глава ЕК.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евросоюз пошлины США торговое соглашение
Материалы по теме
Трамп заявил о желании разослать уведомления о пошлинах вместо сделок
Политика
Трамп назвал победой разрешение суда вводить пошлины «для защиты» США
Политика
Белый дом опроверг прогноз Маска о рецессии в США из-за пошлин Трампа
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
«Интер» не смог выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира Спорт, 00:41
Украинцы выехали за границу по письмам с подписью Александра III Политика, 00:39
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
На Крымском мосту во второй раз за вечер перекрыли движение транспорта Политика, 00:29
Bloomberg узнал, на каких условиях ЕС готов согласиться на пошлины США Политика, 00:16
Документы по административным делам теперь можно передавать электронно Общество, 00:15
В России начали учитывать стаж работы на Украине и в новых регионах Общество, 00:14
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В России выросли тарифы на ЖКХ Общество, 00:12
ФАС сообщила о недопустимости сильного роста цен на услуги ЖКХ Общество, 00:04
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса» Технологии и медиа, 00:03
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина Политика, 00:03
Искандарян: «Никакой перспективы нахождения Армении в ЕС не существует» Политика, 00:02
В России могут ввести свою «кафалу» для мигрантов. Как это будет работатьПодписка на РБК, 00:00
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 июля Инвестиции, 00:00