Bloomberg узнал, на каких условиях ЕС готов согласиться на пошлины США

ЕС готов согласиться с 10-процентными пошлинами США на многие экспортные товары, но требует от Вашингтона снизить ставки на фармецевтику, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты. Отсрочка для переговоров истечет 9 июля

Евросоюз согласен принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10-процентные пошлины на многие экспортные товары блока, однако взамен требует от Вашингтона снижения ставок на фармацевтическую и алкогольную продукции, а также на полупроводники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Также Брюссель требует снижения ставок на экспортные коммерческие самолеты, отмечает издание. Этот, а также три вышеперечисленных сектора, Евросоюз считает для себя ключевыми, пишет агентство.

По его сведениям, Евросоюз также подталкивает США к введению квот и льгот, чтобы снизить американские 25-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти, а также 50-процентные пошлины на сталь и алюминий.

Европейская комиссия полагает, что такой вариант соглашения несколько благоприятствует США, однако готова согласиться с ним, говорят источники.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на все товары из ЕС 2 апреля. Однако через несколько дней он заморозил это решение на 90 дней (базовый тариф в отношении стран блока 10% остался в силе, как и 25-процентные пошлины на автомобили). ЕС разработал ответные меры, охватывающие поставки из США на общую сумму €21 млрд, но предпочел «дать шанс переговорам» и также ввел заморозку до 9 июля. В конце мая Трамп, разочарованный ходом переговоров, порекомендовал ввести 50-процентные пошлины против ЕС, причем уже с 1 июня. Однако после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он решил оставить в силе прежний дедлайн. В то же время в начале июня вступили в силу 50-процентные тарифы США на сталь и алюминий из других стран (эта мера не коснулась только Великобритании).

Отсрочка повышения тарифов на европейские товары, объявленная Вашингтоном, официально истекает 9 июля. ЕС долго выражал надежду на заключение торговой сделки с Трампом. По сведениям The Wall Street Journal, союз рассматривал возможность снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары, но о после прошедшего 26–27 июня в Брюсселе заседания Евросовета фон дер Ляйен сообщила, что получила последнее встречное предложение от американской администрации. По информации Politico, оно по-прежнему включает взаимный тариф в размере 10%. Евросоюз готов к тому, что соглашение достигнуто не будет, подчеркивала глава ЕК.