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Палестино-израильский конфликт ,  
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Шейхи из Хеврона предложили свой эмират и мир с Израилем

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Влиятельные шейхи из города на Западном берегу критикуют Палестинскую администрацию, призывают к нормализации с Израилем, а взамен хотят, чтобы тот признал «Эмират Хеврон». Против выступают израильская служба безопасности и армия
Хеврон
Хеврон (Фото: Mamoun Wazwaz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Шейх Вади аль-Джабари из Хеврона на Западном берегу Иордана предложил вывести город из подчинения Палестинской администрации и признать Израиль как государство, сообщает The Wall Street Journal.

Газета называет аль-Джабари лидером одного из самых влиятельных арабских кланов в Хевроне. Он и еще четверо шейхов, авторитетных религиозных и общественных лидеров, написали письмо министру экономики Израиля Ниру Баркату с просьбой передать его премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

В послании авторы выступили за создание собственного эмирата и предложили присоединиться к «Соглашениям Авраама» — подписанным в 2020 году в Вашингтоне договоренностям о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко. Взамен они хотят, чтобы Израиль признал «Эмират Хеврон в качестве представителя арабских жителей» округа.

«Мы хотим сотрудничества с Израилем. Мы хотим сосуществования», — заявил аль-Джабари. Шейхи раскритиковали соглашения в Осло, заявив, что они привели к созданию «коррумпированной палестинской администрации вместо признания традиционного подлинного местного руководства», и предложили поэтапно возобновить трудоустройство палестинцев в Израиле.

Соглашения в Осло были заключены в 1993 и 1995 годах. По итогам «Осло-1» Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии. «Осло-2» предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях.

Сейчас арабские территории Палестины разделены на две части: сектор Газа находился под контролем ХАМАС, Западный берег реки Иордан — конкурирующей с ним партии Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Ее возглавляет Махмуд Аббас.

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Политика
Фото:Ariel Schalit / AP / ТАСС

Как пишет Jerusalem Post, инициативу поддерживают еще 13 шейхов.

Востоковед Мордехай Кедар из израильского Университета имени Бар-Илана заявил WSJ, что кланы в Хевроне имеют особенное влияние, город «гораздо более традиционный и консервативный, особенно по сравнению с Рамаллой». «Хеврон станет испытательным полигоном для идеи создания эмирата», — считает он.

Против плана аль-Джабари выступают Общая служба безопасности Израиля (Шин-Бет, или Шабак) и армия обороны страны. Они опасаются, что ситуация в других городах на Западном берегу выйдет из-под контроля, и потенциального насилия, сообщили источники WSJ. Многие в Израиле считают, что кланы Западного берега слишком раздроблены и не смогут бороться с терроризмом. «Как вы собираетесь справляться с десятками разных семей, у которых есть оружие и контроль?» — задался вопросом отставной генерал-майор Гади Шамни, который возглавлял Центральное командование ЦАХАЛ с 2007 по 2009 год.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Западный берег реки Иордан Палестина Эмират Израиль
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