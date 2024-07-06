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Политика ,  
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Филиппины сообщили о прибытии «корабля-монстра» из Китая на спорный риф

Китай и Филиппины не уступают друг другу право владеть морскими территориям, через который проходит ключевой торговый маршрут на $3 трлн. Пекин отправил в эту зону крупнейший корабль береговой охраны в мире с тяжелым вооружением
Корабль береговой охраны CCG-5901
Корабль береговой охраны CCG-5901 (Фото: jaytaryela / X)

Корабль береговой охраны Китая бросило якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, сообщил представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в X (бывшая Twitter).

Он уточнил, что речь идет об CCG-5901, и назвал его «кораблем-монстром».

CCG-5901 — крупнейший корабль береговой охраны в мире. Его длина — 165 м, по размерам он превосходит американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». На вооружении CCG-5901 — 76-мм корабельная пушка и две вспомогательные пушки калибром 30-мм, а также два зенитных орудия. Корабль оборудован вертолетной площадкой и ангаром для самолетов. Скорость — до 46 км в час.

Как сообщила филиппинская сторона, корабль вошел в Исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, проследовало к отмели Аюнгин, а затем переместилось к рифу Панганибан, затем его обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где и встал на якорь.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — пообещал Тарриэла.

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Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, ставший ключевым каналом морской торговли страны и приносящей ей $3 трлн ежегодно. Это вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что обширные морские претензии Китая не имеют юридической основы, Пекин проигнорировал это решение.

Одна из точек напряжения среди многочисленных спорных морских территорий — Вторая отмель Томаса. Там 25 лет назад сел на мель старый военный корабль «Сьерра-Мадре» армии Филиппин. Теперь ржавый корабль стал фактически военной базой — Филиппины перевозят туда военнослужащих, провиант и средства для ремонта, пытаясь не дать кораблю развалиться, а Китай называет эксплуатацию объекта оккупацией применяет водометы против филиппинских кораблей и судов, приближающихся к нему.

В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту Джо Байдену. Как узнала Financial Times, тот еще весной собирался предупредить Пекин: договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется на филиппинский флот, и следовательно, на «Сьерра-Мадре», а потому потенциал эскалации велик.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Филиппины Южно-Китайское море
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