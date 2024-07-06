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Политика ,  
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Правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой

Путин в феврале 2023 года подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, в который вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики, следует из распоряжения кабмина.

Проведение соответствующих мероприятий касается использования подобной лексики «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности».

В качестве исполнителей были назначены Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и исполнительные органы субъектов России. Согласно документу, срок определения критериев излишнего применения иностранной лексики — первый квартал 2025 года.

Путин подписал закон о недопустимости иностранных слов
Политика
Фото:Carsten Koall / Getty Images

В рамках утвержденного плана предусмотрено в том числе проведение проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание, создание музейных выставок, посвященных истории военной операции.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного.

Закон внес поправки в существующий ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Государственный язык обязаны использовать представители органов власти и чиновники. Закон также ввел контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка должностными лицами. Исключения — когда у иностранных слов нет аналогов в русском языке.

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Георгий Смирнов
правительство распоряжение правительства иностранные слова
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