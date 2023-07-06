Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных

Командиров смогут привлекать к дисциплинарной ответственности за непринятие мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, а также за отдачу приказа без определения мер по материально-техническому обеспечению их выполнения

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Минобороны предложило сделать основанием для дисциплинарного взыскания в отношении командиров непринятие ими мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, следует из проекта соответствующего федерального закона, который опубликован на портале готовящихся правовых актов.

Военное ведомство намерено внести изменения в п. 2 ст. 28.5 ФЗ-76 «О статусе военнослужащих». В этой части перечислены дисциплинарные проступки, считающиеся «по своему характеру грубыми». К уже имеющемуся перечню более чем из 25 нарушений предлагают добавить еще три:

«непринятие командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих», установленных законом;

отдание приказа «без определения мер по материально-техническому обеспечению его выполнения»;

воспрепятствование работе военной полиции и неповиновение ее сотрудникам по законному требованию.

Согласно закону, за грубые проступки назначается дисциплинарный арест, его максимальный срок — 45 суток (при повторном нарушении в случае отбывания дисциплинарного ареста).

В числе других грубых дисциплинарных проступков военнослужащих: