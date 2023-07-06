Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных
Минобороны предложило сделать основанием для дисциплинарного взыскания в отношении командиров непринятие ими мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих, следует из проекта соответствующего федерального закона, который опубликован на портале готовящихся правовых актов.
Военное ведомство намерено внести изменения в п. 2 ст. 28.5 ФЗ-76 «О статусе военнослужащих». В этой части перечислены дисциплинарные проступки, считающиеся «по своему характеру грубыми». К уже имеющемуся перечню более чем из 25 нарушений предлагают добавить еще три:
- «непринятие командиром (начальником) в пределах его компетенций необходимых мер по соблюдению прав и свобод военнослужащих», установленных законом;
- отдание приказа «без определения мер по материально-техническому обеспечению его выполнения»;
- воспрепятствование работе военной полиции и неповиновение ее сотрудникам по законному требованию.
Согласно закону, за грубые проступки назначается дисциплинарный арест, его максимальный срок — 45 суток (при повторном нарушении в случае отбывания дисциплинарного ареста).
В числе других грубых дисциплинарных проступков военнослужащих:
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самовольное оставление места военной службы;
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уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
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нарушение правил несения боевой и других видов служб;
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умышленные или по неосторожности уничтожение, повреждение военного имущества;
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исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения;
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непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка, совершенного подчиненным.