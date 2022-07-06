Янукович призвал украинцев решить: сражаться или спасти, что осталось
Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил украинцам решить, хотят ли они воевать дальше «до последнего украинца» или спасти хотя бы часть страны. Обращение Януковича опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в экстремистской и запрещена).
«Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось», — призвал четвертый президент Украины.
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — считает Янукович.
Он также охарактеризовал действующую власть на Украине как «неопытную».
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может», — считает Янукович.
По его словам, люди устали от пропаганды, а информационная политика киевских властей приносит «большой вред» и «изжила себя».
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