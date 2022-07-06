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Янукович призвал украинцев решить: сражаться или спасти, что осталось

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Павел Головкин / AP)

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил украинцам решить, хотят ли они воевать дальше «до последнего украинца» или спасти хотя бы часть страны. Обращение Януковича опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в экстремистской и запрещена).

«Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось», — призвал четвертый президент Украины.

«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — считает Янукович.

Он также охарактеризовал действующую власть на Украине как «неопытную».

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«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может», — считает Янукович.

По его словам, люди устали от пропаганды, а информационная политика киевских властей приносит «большой вред» и «изжила себя».

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