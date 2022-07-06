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Мишустин призвал подумать о дополнительных мерах поддержки россиян

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовить дополнительные меры помощи россиянам, в том числе семьям с детьми и одиноким родителям. Его выступление опубликовано в Telegram-канале правительства.

«Нужно проанализировать действующие меры, проработать дополнительные инструменты помощи людям», — призвал он.

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По словам премьера, для стабильной ситуации на рынке труда надо уделить внимание «планированию подготовки кадров под запросы предприятий» и развивать «инструменты трудовой мобильности для молодежи».

Мишустин считает также, что нужно модернизировать институты занятости, «чтобы они стали более современными и отвечали на запросы наших людей».

Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

О необходимости разработать дополнительные меры «кардинального характера» по поддержке семей с детьми в середине июня заявил президент Владимир Путин, назвав демографическую ситуацию в России крайне сложной. По его словам, речь идет не только о прямой финансовой поддержке, но и о настройке систем здравоохранения и образования под запросы семей.

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Среди уже действующих в России мер поддержки семей с детьми — маткапитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 тыс. руб.), единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб. Выдаются пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также полагается выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.

Теги
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