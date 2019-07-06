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Политика ,  
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Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии
По мнению Джона Сауэрса, руководившего службой внешней разведки страны с 2009 по 2014 годы, Великобритания с нынешними политическими лидерами сильно рискует, покидая Евросоюз
Джон Сауэрс (Фото: Toby Melville / AP)

Британия переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску, готовясь покинуть Европейский Союз. Об этом заявил Би-би-си бывший начальник британской службы внешней разведки MI6 Джон Сауэрс.

Он пояснил, что в связи с надвигающимся Brexit он обеспокоен уровнем британских политических лидеров, как в правящей Консервативной партии, так и в основной оппозиционной Лейбористской партии.

«Мы, в Великобритании, переживаем политический нервный срыв. У нас есть потенциальные премьер-министры, которые сейчас избираются Консервативной партией, и лидеры оппозиции, которые не имеют того положения, к которому мы привыкли в нашем высшем руководстве», — сказал Сауэрс.

«Смогут ли люди достичь его [положения], когда станут премьер-министром, нам придется подождать и посмотреть», — сказал он. «Я думаю, что в условиях Brexit появляется огромное беспокойство, мы подвергаем огромному риску наш международный статус и устойчивость британской экономики», — добавил Сауэрс.

После решения Терезы Мэй покинуть пост премьера Великобритании правящая Консервативная партия должна избрать нового лидера партии, который также станет премьер-министром. Выбор стоит между двумя кандидатами — бывшим мэром Лондона и экс-главой МИД страны Борисом Джонсоном и действующим министром иностранных дел Джереми Хантом.

В конце мая Тереза Мэй, которая занимала с лета 2016 года пост лидера правящей Консервативной партии и пост премьер-министра страны объявила о своей отставке. Она продолжает выполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока консерваторы не выберут себе нового лидера.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, MI6, Brexit
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