Германия заподозрила две компании в поставках руды в Крым

Две немецкие компании перевозили титановую руду из Норвегии в краснодарский порт «Кавказ», однако груз оказался на полуострове, что является нарушением санкционного режима

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Две немецких компании, Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis, подозреваются в нарушении санкционного режима в отношении Крыма, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk. Из-за этого были возбуждены уголовные дела, передает радиостанция со ссылкой на прокуратуру Гамбурга.

Эти компании должны были поставлять титановую руду на материковую Россию, но вместо этого груз оказался в Крыму, говорится в материале.

Корабль HHL Mississippi, принадлежащий Hansa Heavy Lift, оказался в порту «Кавказ» (Краснодарский край) 23 ноября 2017 года, на борту было около 10 тыс. т титановой руды. Представитель компании заявил Deutschlandfunk, что ее корабли не бывали в Крыму и компания проверяет своих клиентов и перевозимый груз, чтобы не нарушить санкции.

Другой корабль, MS Callisto компании Heinz Corleis, в декабре 2017 года также доставил крупный груз в порт «Кавказ». Грузоподъемность корабля — 25 тыс. т. В компании заявили, что ее корабль доставил груз из Норвегии в порт «Кавказ» в конце 2017 года. «Куда груз был направлен потом, не является нашей ответственностью, в данном случае нет признаков нарушения санкционного режима», — заявили в компании.

По данным радиостанции, грузы перегрузили на российский корабль «Нефтерудовоз-2», который потом отправился не к материковой России, а в Крым. Оба немецких судна следовали под флагом Либерии.

Кроме того, говорится в статье, нарушить санкционный режим могла и норвежская компания Titania Kronos, которая добывает руду близ Йёссинг-фьорда на юго-западе Норвегии. Немецкие корабли перевозили добытую ей руду, отмечает радиостанция. Деятельность Titania Kronos проверяют власти Норвегии. В компании заявили, что приняли меры, чтобы подобного не произошло в будущем, и отметили, что и раньше работали с портом «Кавказ», «никаких проблем не возникало».

РБК направил запросы указанным в материале немецким судоходным операторам.

За передвижением кораблей также следил активист организации Black Sea News Андрей Клименко, пишет Deutschlandfunk. По его словам, российская сторона, норвежский добытчик и немецкие компании «притворялись», что отгрузка осуществляется в порт «Кавказ».

По данным портала «Водный транспорт», «Нефтерудовоз-2» принадлежит судоходному агентству «Транс-Флот».

Ранее в скандал из-за поставок в Крым попала компания Siemens. СП «Сименс технологии газовых турбин», которым владели Siemens и «Силовые машины», изготовили эти турбины, затем их модернизировали на заводах «Ростеха». В Siemens позднее заявили, что поставили турбины дочерней структуре «Ростеха» «Технопромэкспорту» в Краснодарский край, а компания затем модифицировала их и переправила в Крым.