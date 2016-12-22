ВЦИОМ зафиксировал снижение «эмоционального эффекта» от реформы пенсий

Вторую неделю социологи фиксируют стабилизацию показателей одобрения работы властных институтов. «Эмоциональный эффект» от роста цен на бензин и обсуждения пенсионной реформы ослабевают, констатируют они

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Показатели одобрения населением работы российских властей в последнюю неделю июня стабилизировались. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса.

Если в третью неделю июня по сравнению со второй неделей месяца социологи зафиксировали снижение уровня одобрения деятельности властей (на 7–10%), то в последнюю неделю месяца по сравнению с третьей неделей показатели стабилизировались.

В частности, уровень одобрения работы президента Владимира Путина в среднем за неделю с 25 июня по 1 июля составил 62,5%. Это менее чем на 1% ниже, чем неделей ранее, когда этот уровень составлял 63,4%. Коридор ежедневных колебаний этого показателя в последнюю декаду июня стабилен — 61–65%, констатируют социологи.

Оценки одобрения работы правительства и премьер-министра в последнюю неделю июня оказали на уровне 36,3 и 29,5% соответственно. Это также ниже примерно на 1%, чем в предыдущую неделю, когда эти оценки составляли 37,7 и 30,3% соответственно.

В первые две недели июня уровень доверия президенту был на уровне 77–72%, правительства — 47–49%, премьера — 41–43%.

«Вторую неделю подряд мы фиксируем стабилизацию показателей. Она определяет новую политическую реальность», — приводятся в сообщении слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова. «Эмоциональный эффект от скачка цен на ГСМ, начала обсуждения изменения пенсионного законодательства, очевидно, ослабевает, что снижает влияние этих факторов на показатели отношения к руководству страны, политическим институтам», — добавил он.

Опрос также показал, что лидером рейтинга доверия среди политиков является Владимир Путин — 37,9%. На втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу с показателем 14,6%. Тройку лидеров замыкает глава МИДа Сергей Лавров — 11,3%.​ ​