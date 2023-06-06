Шольц назвал разрушение плотины новым измерением конфликта

Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Европейские политики ответственность возложили на Россию, в Кремле разрушение плотины называют украинской диверсией

Олаф Шольц (Фото: Carl Court / Getty Images)

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц возложил на российскую сторону ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС. По его словам, ее прорыв соответствует «эскалации насилия со стороны России».

«Это дает новое измерение [украинскому конфликту], но согласуется с тем, как Путин ведет эту войну», — сказал Шольц в интервью телеканалу WDR (цитата по Reuters). «Относительно Запорожской АЭС мы можем только сказать, что наблюдаем за этим и очень стараемся не допустить опасной ситуации», — добавил канцлер.

Россия ответственность возлагает на украинскую сторону. «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить», — сказал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отверг обвинения в адрес российских военных, которые прозвучали из Киева и Брюсселя. «Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал Песков.

«Военным преступлением», ответственность за которое несет Россия, назвала произошедшее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Об этом она написала в Twitter. По ее словам, Россия «превратила воду в оружие», которое несет «экоцид и массовые разрушения». Об ответственности России заявили президент Украины Владимир Зеленский, глава Евросовета Шарль Мишель, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Глава Европарламента Роберта Метсола в Twitter охарактеризовала прорыв как «военное преступление», от которого пострадают «дети, женщины и мужчины Украины».

Официальный представитель ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе назвал атаку «варварской», указав, что она может иметь ужасные гуманитарные и экологические последствия. Он указал, что «это происходит в контексте незаконной агрессии» и является «новым витком эскалации» (цитаты по «РИА Новости»).

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение произошло в результате последовательных ударов по ГЭС со стороны украинских сил в течение длительного периода времени. В администрации Херсонской области заявили, что разрушение плотины стало последствием ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха».