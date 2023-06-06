Власти призвали жителей Приднепровья быть готовыми к эвакуации
Жители прибрежных населенных пунктов Херсонской области должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации из-за обрушения на Каховской ГЭС, заявляет областная администрация в телеграм-канале.
«В особенности это касается жителей следующих населенных пунктов: Казачьи Лагери; Новая Маячка; Алешки; Кардашинка; Голая Пристань; Збурьевка», — говорится в сообщении.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что угрозы для жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке. «Если потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы», — отметил он.
Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет.
Позже Леонтьев сказал, что в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению.
На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.