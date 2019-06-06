Политика , 12:34
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В Кремле сочли успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов
Увольнение врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который до этого работал в ФСО, связано с его «семейными обстоятельствами»
Сергей Морозов
Опыт назначения выходцев из Федеральной службы охраны (ФСО) нельзя считать неудачным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Этот опыт считают успешным», — заключил он.
По его словам, снятый Путиным с должности врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел по семейным обстоятельствам, у него был достаточно высокий рейтинг.
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