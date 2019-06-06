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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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В Кремле сочли успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов
Увольнение врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который до этого работал в ФСО, связано с его «семейными обстоятельствами»
Сергей Морозов (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Опыт назначения выходцев из Федеральной службы охраны (ФСО) нельзя считать неудачным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этот опыт считают успешным», — заключил он.

По его словам, снятый Путиным с должности врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел по семейным обстоятельствам, у него был достаточно высокий рейтинг.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, ФСО
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