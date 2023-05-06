АНБ: американской разведке нужно использовать ИИ, чтобы не отставать от конкурентов

В АНБ заявили о желании применять ИИ, чтобы не отставать от конкурентов

Разведка США должна научиться использовать преимущества искусственного интеллекта в своей работе для обработки больших объемов данных, в противном случае иностранные конкуренты, например, Китай, обгонят ее, заявили в АНБ

Американской разведке необходимо использовать в своей работе искусственный интеллект (ИИ), чтобы не отставать от иностранных конкурентов, заявил директор по исследованиям в Агентстве национальной безопасности (АНБ) Гилберт Эррера, передает Bloomberg.

«Разведывательному сообществу необходимо найти способ извлечь выгоду из этих больших моделей, не нарушая конфиденциальность», — сказал он.

По мнению Эрреры, чтобы использовать «всю мощь» таких систем, разведке нужно полагаться на партнерство с частными компаниями. Он отметил, что АНБ могла бы применять коммерческие модели ИИ, которые могут получить доступ к базам данных крупных ИТ-гигантов, например, Google.

Однако Эррера увидел и риски в использовании ИИ. По его словам, в секретных миссиях из-за подобных моделей могли возникнуть риски потенциально предвзятых алгоритмов. Разведка может потерять доступ к данным в целом и получить только ту информацию, которую бы она хотела получить.

Несмотря на это, если США откажутся от использования коммерческих ИИ, то они не будут иметь преимущества по сравнению с разведками других стран, например, Китая, которые работает с массивами данных, отметил Эррера.

«Все это должно быть сделано таким образом, чтобы уважать гражданские свободы и неприкосновенность частной жизни», — заключил он.

Частные компании собираются все активнее применять ИИ в будущем, однако аналитики предупреждают, что это повлияет на число рабочих мест. Согласно отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ), который был составлен на основе опросов более 800 компаний, к 2027 году мировые работодатели планируют создать 69 млн рабочих мест, а сократить — 83 млн. ИИ, с одной стороны, даст новые рабочие места (например, для аналитиков данных, экспертов по машинному обучению и кибербезопасности), с другой из-за него исчезнут 26 млн рабочих мест (под угрозой окажутся, например, секретари или сотрудники, занимающиеся вводом данных).