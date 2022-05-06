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Доходы Кадырова сократились за год в 14 раз

В 2021 году Кадыров заработал 26,5 млн руб., что в 14 раз меньше, чем в 2020-м, когда его доход составил 381,19 млн руб.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2021 году составили 26,5 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на его сайте. В 2020 году доход Кадырова составлял 381,19 млн руб., что в 14,3 раза больше, чем в 2021-м.

В собственности у Кадырова два земельных участка, площадь которых составляет 3668 и 28 361 кв. м, а также жилой дом площадью 2344 кв. м, следует из документа. Те же объекты собственности были указаны в декларации за 2020 год.

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Жена Кадырова в 2021 году заработала 1,52 млн руб., что чуть меньше, чем в 2020-м (1,59 млн руб.), следует из декларации. В собственности у супруги главы Чечни находится квартира площадью 209,8 кв. м. Данные о ее собственности совпадают с прошлогодними.

В семье Кадырова растут 10 несовершеннолетних детей, указано в документе, годом ранее там упоминались 11.

Самые богатые чиновники и парламентарии 2021 года. Фотогалерея
Фотогалерея 

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. В 2020 году Кадыров стал самым богатым среди всех российских губернаторов — с доходом 381,1 млн руб. Второе место занял глава Марий Эл Александр Евстифеев (84,7 млн руб.), в тройку лидеров тогда также вошел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (79,8 млн руб.).

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В общей сложности по итогам 2020 года главы регионов со второго по десятое место заработали около 378 млн руб. Таким образом, за 2020 год Кадыров заработал больше их всех, вместе взятых.

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Теги
Кирилл Соколов
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