Политика , 06 мая, 10:46
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Минобороны сообщило об ударах по «Энергомашспецстали» в Крамоторске
На заводе «Энергомашспецсталь» в Крамоторске был крупный склад боеприпасов украинских войск, его уничтожили военно-космические силы России, сообщило Минобороны
Российские военные нанесли ракетные удары по складу боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Крамоторске, сообщило Минобороны в Telegram.
Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.
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