Володин предложил странам выйти из ЕС, чтобы сохранить суверенитет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram решение Европарламента о реформировании Евросоюза, заявил, что «европейское единство терпит крах».
«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — считает он.
По словам Володина, Европарламент одобрил в том числе инициативу об отмене принципа солидарного принятия важнейших решений, «иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС». Спикер Госдумы считает, что мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться, это приведет к тому, что «права голоса будут лишены миллионы жителей Европы».
Резолюция о глубинном реформировании ЕС, о которой идет речь, Европарламент принял 4 мая. Документ принят по итогам общественных консультаций с жителями европейских стран в течение года в рамках конференции «Будущее Европы».
В документе по итогам этой конференции, в частности, предлагается отменить принцип единогласного принятия важнейших решений. «Все вопросы, решаемые путем единогласия, должны решаться квалифицированным большинством голосов (большинство в две трети или три четвертых голосов присутствующих. — РБК). Исключениями станут вопросы принятия новых членов в ЕС и изменений основополагающих принципов ЕС», — говорится в документе.
Как считают депутаты Европарламента, механизм единогласного принятия решений «затрудняет достижение соглашение». В то же время они предложили обеспечить «справедливый расчет «веса» голосов», чтобы защитить интересы малых стран.
Теперь Европарламент должен сформулировать конкретные предложения и направить их на рассмотрение Совету Евросоюза.