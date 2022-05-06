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Володин предложил странам выйти из ЕС, чтобы сохранить суверенитет

Если страны ЕС хотят сохранить свой суверенитет, им нужно покинуть объединение, заявил Володин. Так он отреагировал на предложение Европарламента принимать решения не единогласием, а квалифицированным большинством
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram решение Европарламента о реформировании Евросоюза, заявил, что «европейское единство терпит крах».

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — считает он.

По словам Володина, Европарламент одобрил в том числе инициативу об отмене принципа солидарного принятия важнейших решений, «иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС». Спикер Госдумы считает, что мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться, это приведет к тому, что «права голоса будут лишены миллионы жителей Европы».

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Фото:Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

Резолюция о глубинном реформировании ЕС, о которой идет речь, Европарламент принял 4 мая. Документ принят по итогам общественных консультаций с жителями европейских стран в течение года в рамках конференции «Будущее Европы».

В документе по итогам этой конференции, в частности, предлагается отменить принцип единогласного принятия важнейших решений. «Все вопросы, решаемые путем единогласия, должны решаться квалифицированным большинством голосов (большинство в две трети или три четвертых голосов присутствующих. — РБК). Исключениями станут вопросы принятия новых членов в ЕС и изменений основополагающих принципов ЕС», — говорится в документе.

Как считают депутаты Европарламента, механизм единогласного принятия решений «затрудняет достижение соглашение». В то же время они предложили обеспечить «справедливый расчет «веса» голосов», чтобы защитить интересы малых стран.

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Теперь Европарламент должен сформулировать конкретные предложения и направить их на рассмотрение Совету Евросоюза.

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