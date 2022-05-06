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Антонов заявил о желании России возобновить диалог по безопасности с США

По словам дипломата, Россия готова к возобновлению диалога о стратегической стабильности, если к нему также готовы Соединенные Штаты
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия готова к возобновлению диалога с США по стратегической безопасности, если Штаты также выразят готовность. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek заявил посол России в США Анатолий Антонов.

К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы», — сказал посол.

Он также подчеркнул, что Россия не угрожает Соединенным Штатам и их союзникам в Европе и прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию кризиса на Украине.

Кроме этого, Антонов отметил, что обвинения со стороны стран Запада в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны, а подобные спекуляции — «часть пропагандистской кампании, развернутой против России».

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Анатолий Антонов

За несколько месяцев до начала конфликта на Украине, в декабре 2021 года, Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Она потребовала от стран Запада юридически закрепить отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. Кроме того, власти страны требовали не размещать подконтрольные альянсу ударные вооружения у российских границ и отвести силы альянса в Восточной Европе к позициям 1997 года.

Стороны провели несколько раундов переговоров, а также направляли друг другу письменные ответы на предложения, но по итогу не смогли прийти к соглашению о гарантиях безопасности.

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Уже после начала российской военной операции на Украине замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что российские предложения уже не в силе, поскольку «полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная». При этом он говорил, что Россия может возобновить диалог по теме контроля над вооружениями, «если американцы к этому будут готовы».

В начале апреля посол США в России Джон Салливан также заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжить обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения. Посол признал, что в нынешней ситуации начать диалог сложно, но выразил надежду, что переговоры возобновятся «на благо всего человечества».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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