Богота обвинила армию Мадуро в связях с колумбийскими повстанцами

По данным властей Колумбии, венесуэльские военные обучают повстанцев из Армии национального освобождения пользоваться российскими ПЗРК. Сами повстанцы сотрудничество с Каракасом отрицают

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Колумбийские власти заявляют, что венесуэльские военные обучают бойцов Армии национального освобождения (АНО) Колумбии пользоваться зенитным оружием. Об этом агентству Bloomberg рассказал колумбийский генерал Луис Наварро со ссылкой на данные разведки страны.

Он утверждает, что подготовка колумбийских повстанцев, которые «давно используют территорию Венесуэлы в качестве прибежища», проводится тайно, не на базах венесуэльской армии. Повстанцев, по словам Наварро, обучают пользоваться российскими ПЗРК «Игла». Приобрели ли повстанцы эти ПЗРК, колумбийская разведка не знает. Также неизвестно, кто принимал решение о подготовке бойцов АНО — отдельная группа военных Венесуэлы или руководство страны.

«Это оружие, которое используют Вооруженные силы Венесуэлы», — сказал Наварро. «У нас есть четкие доказательства и необходимые сведения, чтобы подтвердить, что АНО рассматривается как часть защиты режима Мадуро», — добавил он.

Представители АНО сотрудничество с военными Венесуэлы отрицают. Один из командующих, Израэль Рамирес, известный под псевдонимом Пабло Бельтран, в своем заявлении, записанном из Гаваны, сказал, что «между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует какого-либо военного соглашения», цитирует его Bloomberg. Он также опроверг наличие у организации подобного типа зенитного оружия.