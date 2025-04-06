Минобороны сообщило об ударе по центральной артиллерийской базе ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центральной артиллерийской базе вооружений украинской армии, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ», — сообщило военное ведомство.
Кроме того, удару подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве БПЛА. Все объекты были поражены, отметили в Минобороны.
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