Минобороны сообщило об ударе по центральной артиллерийской базе ВСУ

Фото: Минобороны России

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центральной артиллерийской базе вооружений украинской армии, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ», — сообщило военное ведомство.

Кроме того, удару подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве БПЛА. Все объекты были поражены, отметили в Минобороны.

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