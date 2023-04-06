«Архитектор потолка цен» на российскую нефть уволился из Минфина США

Экономист Бен Харрис работает с Байденом еще с тех времен, когда тот был вице-президентом при Обаме. Его уход из Минфина Bloomberg связывает с обновлением экономического блока Белого дома

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Давний соратник президента США Джо Байдена, экономист Бен Харрис, покинул пост помощника министра финансов Джанет Йеллен, передает Bloomberg . Axios называет Харриса «главным архитектором» потолка цен на российскую нефть.

Харрис — один из немногих, кто был близок и к президенту, и к министру финансов, отмечает агентство. Он участвовал в разработке многих ключевых стратегий Белого дома, включая механизм ограничения цен на российскую нефть, а также финансовый план Build Back Better («Построить лучше, чем было»), представленный Байденом в начале президентского срока и нацеленный на восстановление экономики после пандемии.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) решили ввести потолок цен на российскую нефть в прошлом сентябре. В декабре, когда вступило в силу частичное эмбарго Европейского союза на нее, «Большая семерка», ЕС, Австралия и Швейцария утвердили лимит на уровне $60 за баррель. Москва в ответ ввела запрет на продажу своей нефти компаниям и странам, которые соблюдают ценовой потолок.

Харрис работает с Байденом на протяжении многих лет, в том числе когда последний был вице-президентом при Бараке Обаме. Позднее он руководил форумом Байдена, а также был главным экономическим советником предвыборной кампании нынешнего президента в 2020 году.

«Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего департамента — от оказания помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения ценового ограничения на экспорт российских энергоносителей», — цитирует Bloomberg заявление министра финансов Джанет Йеллен.

Причина отставки Харриса не называется, но агентство указывает, что она произошла в рамках обновления экономической команды Байдена. «Неясно, что Харрис будет делать дальше», — говорится в заметке.

Отставку Харриса еще в конце февраля анонсировало издание Axios. Причин его ухода из Минфина издание не называло.

После выборов 2020 года многие чиновники предполагали, что Харрис станет директором Национального экономического совета при Белом доме, однако в итоге он получил должность экономического помощника Йеллен, отмечалось в заметке.