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Политика ,  
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Дума ввела уголовную ответственность за сбор редких растений и грибов

Дума одобрила уголовную ответственность за сбор редких растений и грибов
За незаконный сбор и уничтожение растений из Красной книги России будет грозить до девяти лет. Один из авторов закона отметил недостаточную защиту «особо ценных объектов растительного мира» в действующем законодательстве
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами.

В Уголовном кодексе появится новая статья 260.1. Максимальное наказание по ней предусматривает от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 3 млн руб. Уголовная ответственность наступит за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений с умыслом, а не по неосторожности, говорится на сайте Госдумы (как именно будут устанавливать умысел, не уточняется).

Законопроект был внесен в Думу в ноябре. Один из его авторов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пояснил, что за уничтожение редких растений, находящихся под угрозой уничтожения, установлена административная ответственность. В Уголовном кодексе действуют только общие положения ст. 259 (уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу России) и ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), отметил он.

Крашенинников подчеркнул, что «в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной» (цитата по «Интерфаксу). В некоторых регионах, «особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму», в последние годы значительно выросло число случаев уничтожения редких видов краснокнижных растений, констатировал депутат.

В 2021 году начали действовать приказы Минприроды, уточняющие правила сбора грибов, ягод и березового сока. В ведомстве заявили, что они касаются предпринимателей и юридических лиц, а не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума растения грибы Красная книга Павел Крашенинников
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