Явлинский опроверг сообщения об отказе выдвигаться в президенты

Явлинский не отказывался от намерения в будущем вновь выдвинуться в президенты страны, заявил он, комментируя сообщения СМИ. Сооснователь партии заявил, что готов «помериться силами» с новыми кандидатами в президенты

Григорий Явлинский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг появившуюся информацию о том, что он не намерен больше участвовать в выборах президента России. Как пояснил политик, СМИ его не так поняли, передает корреспондент РБК.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. «Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», — приводились в сообщении агентства его слова. «Все мои возможности исчерпаны — вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», — говорил он на заседании партийного бюро.

В разговоре с РБК Явлинский заявил, что «уважаемые «РИА Новости» передали мои слова, но я не договорил до конца — я говорил об исчерпанности моих возможностей по отращиванию бороды». «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», — сказал Григорий Явлинский в ходе заседания бюро партии.

Сооснователь «Яблока» подчеркнул, что новых кандидатов может быть «пятеро». «Пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их», — добавил он.

​Явлинский начал участвовать в политике в период, предшествовавший распаду СССР. В 1990 году он был одним из авторов программы «500 дней», подразумевающей вывод Советского Союза из экономического кризиса. В этот же период он был назначен заместителем председателя Совета министров РСФСР и председателя Государственной комиссии по экономической реформе.

В 1994 году Явлинский вместе с бывшим главным государственным инспектором России Юрием Болдыревым и бывшим послом России в США Владимиром Лукиным создали избирательный блок «Явлинский — Болдырев — Лукин». Позже они выиграли выборы в Госдуму первого созыва, получив 27 мест в парламенте. Название блока «Яблоко» было образовано из первых букв фамилий ее лидеров: Явлинский — Болдырев — Лукин. С 2001 года политическое движение начинает функционировать в статусе партии.

В президентских выборах Явлинский участвует начиная с 1996 года, когда в первом туре он набрал 7,34% голосов. Позднее он принял участие в выборах 2000 года, набрав 5,79% голосов. В 2012 году ему было отказано в регистрации из-за высокой доли брака в подписных листах. Вновь на президентские выборы Явлинский пошел в 2018 году. По итогам голосования он набрал чуть больше 1% голосов.