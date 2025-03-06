Как премьер Израиля и ШАБАК обвиняют друг друга в атаке ХАМАС

После того как израильская спецслужба ШАБАК опубликовала доклад, почему стала возможна атака ХАМАС 7 октября 2023 года, Биньямин Нетаньяху решил уволить главу спецслужбы Ронена Бара. Подробнее — в статье РБК

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6 марта израильский «12-й канал» сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшие недели отправить в отставку главу Службы общей безопасности ШАБАК Ронена Бара. Двумя днями ранее его ведомство опубликовало доклад, фактически обвиняющий правительство в том, что ХАМАС смог создать достаточный военный потенциал для атаки 7 октября. По информации канала, Бар не намерен покидать свой пост, до тех пор пока не вернутся все удерживаемые ХАМАС заложники и пока не будет учреждена государственная комиссия по расследованию всего комплекса причин, которые привели к кровопролитному нападению 2023 года.

Бар возглавил ШАБАК в октябре 2021 года, когда премьер-министром был Нафтали Беннет. Вернувшись к власти, Нетаньяху не стал менять главу спецслужбы. Однако их отношения и до войны с ХАМАС были непростыми и лишь ухудшились из-за расхождений во взглядах, к чему должны привести боевые действия и как вести переговоры с ХАМАС. В феврале Нетаньяху исключил Бара из команды переговорщиков, занимающихся мирной сделкой, и заменил его на своего советника по стратегическим вопросам Рона Дермера.

Растущие разногласия внутри израильского кабинета привлекли внимание президента страны Ицхака Герцога. «Внутренняя война в наших рядах набирает силу. Как будто мы ничему не научились. Как будто мы не помним, что иранская империя зла только радуется разногласиям и расколу внутри нас», — заявил он.

Какие неудачи признала израильская разведка

Израильские СМИ опубликовали выдержки из внутреннего расследования ШАБАК, посвященного обстоятельствам атаки ХАМАС, вечером 4 марта. Значительная часть выводов осталась засекреченной. Известно лишь, что к работе над докладом были привлечены как действующие, так и бывшие сотрудники службы.

ШАБАК признала, что в последние годы не располагала достаточной информацией о происходящем в секторе Газа. После неудачной операции израильского спецназа в лагерь беженцев Хан-Юнис в ноябре 2018 года, подготовка которой была раскрыта ХАМАС, у спецслужбы возникли проблемы с вербовкой информаторов в палестинском эксклаве. Из-за нехватки разведданных ШАБАК ошибочно считала, что ХАМАС будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан и не заинтересована в эскалации в Газе.

Кроме того, ШАБАК концентрировалась на предотвращении терактов со стороны ХАМАС и ее методы работы стали неприменимы в условиях, когда противник трансформировался из террористической группировки в полноценное воинское соединение. Работу также осложняло нечеткое разделение обязанностей между этой спецслужбой и военной разведкой ЦАХАЛ.

Дважды, в 2018 и 2022 годах, армия получала данные о планах ХАМАС совершить полномасштабное вторжение в Израиль. Их свели в единый документ под названием «Стены Иерихона». Однако подобный сценарий посчитали нереалистичным, и ШАБАК его никак не отрабатывала. Также у спецслужбы сложилось «неверное представление», как говорится в докладе, о надежности заграждений на границе между Израилем и Газой, а также о способности ЦАХАЛ дать отпор нападению.

ШАБАК также признала «пробелы в обработке информации и интеграции разведданных» непосредственно в ночь на 7 октября. Уже около 1:00 ночи спецслужба обнаружила подозрительную активность ХАМАС, а с 3:00 по 4:30 была зафиксирована постепенная активация 45 израильских сим-карт на территории сектора Газа. Однако этому не придали большого значения: в докладе отмечается, что осенью 2022 года и весной 2023 года боевики также активировали десятки сим-карт, но атак за этим не последовало.

К утру 7 октября в ШАБАК склонялись к мнению, что боевики могут предпринять лишь небольшую вылазку на израильскую территорию, почему и не смогла своевременно предупредить военных о подлинных масштабах готовящегося нападения. «Расследование показало, что, если бы ШАБАК действовала иначе в годы, предшествовавшие нападению, особенно в ночь на 7 октября — как на профессиональном, так и на управленческом уровне, — резни можно было бы избежать. Это не тот уровень [работы], которого мы ожидали от себя, и не тот, которого ожидала от нас общественность», — признал Бар.

Ранним утром 7 октября 2023 года около 5 тыс. бойцов ХАМАС выдвинулись из Газы и напали на приграничные израильские населенные пункты. Особенно большое число жертв было среди посетителей музыкального фестиваля «Нова», который проходил рядом с северной границей страны. Одновременно группировка нанесла массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. По израильским данным, только за 7 октября от рук боевиков погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 был взят в заложники. Это стало самой кровопролитной атакой в истории Израиля. Сейчас в руках ХАМАС остаются 59 человек, 35 из них числятся погибшими. 27 октября 2023 года ЦАХАЛ приступила к наземной операции в секторе Газа. По последним данным палестинского Минздрава, в результате погибли более 45 тыс. палестинцев. Несмотря на активное посредничество США, Египта и Катара, сторонам удавалось договориться о прекращении огня лишь дважды — с конца ноября по начало декабря 2023 года, а затем с 19 января по 1 марта 2025-го. После истечения срока последнего перемирия полномасштабные боевые действия не были возобновлены. Однако Израиль прекратил доставку гуманитарной помощи в Газу, а 6 марта ЦАХАЛ нанесла авиаудар по боевикам, согласно ее сообщению, пытавшимся заложить взрывное устройство вблизи позиций израильских военных. Параллельно стороны продолжают непрямые переговоры в Каире и Дохе; с ХАМАС также напрямую контактируют представители администрации США. Палестинская группировка настаивает на переходе ко второму этапу перемирия, который предполагает окончательное завершение конфликта и вывод подразделений ЦАХАЛ из Газы. Израиль же требует продлить первый этап перемирия и освободить оставшихся заложников.

В чем ШАБАК обвинила премьера

По словам Бара, его ведомство не недооценивало ХАМАС, а как раз призывало к наступательным действиям и пыталось ликвидировать угрозу «еще в зародыше», но потерпело неудачу. Доклад возлагает частичную ответственность за трагические события 7 октября на израильское правительство и лично Нетаньяху.

ШАБАК отмечает, что ХАМАС удалось нарастить свой военный потенциал, поскольку израильское руководство избрало в отношении сектора Газа «политику тишины», воздерживаясь от применения силы. В докладе также утверждается, что правительство Нетаньяху не препятствовало финансовым поступлениям из Катара в Газу, которые шли на нужды военного крыла ХАМАС (в Дохе это отрицают).

ШАБАК также назвала три фактора, которые стали катализатором для принятия группировкой решения напасть на Израиль:

многочисленные инциденты, связанные с допуском мусульман к мечети Аль-Акса на Храмовой горе — третьей по важности святыни после Мекки и Медины;

ненадлежащее обращение с палестинскими заключенными, содержащимися в израильских тюрьмах;

представление боевиков о расколе в израильском обществе, сложившееся во время многомесячных протестов против судебной реформы, проводимой Нетаньяху.

Вскоре после публикации доклада издание Haaretz сообщило, что Бар якобы еще в конце мая 2023 года предупредил израильского премьера о неизбежности эскалации в Газе. «Мы должны подготовиться к упреждающему удару, к серии ликвидаций [лидеров ХАМАС]. ХАМАС — это следующий вызов, который стоит перед нами, и кампании в Газе не избежать», — будто бы сказал премьеру Бар. В канцелярии Нетаньяху назвали статью Haaretz «фейк ньюс» и заявили, что в ходе упомянутой встречи Бар, напротив, призвал ничего не предпринимать в отношении ХАМАС.

Нетаньяху с выводами ШАБАК не согласен — он возлагает ответственность за атаку ХАМАС на спецслужбу. Его окружение распространило среди израильских журналистов заявление, в котором говорится, что выводы расследования не отражают всю глубину провала ШАБАК, а Бар «оказался в ловушке» собственного неверного восприятия угрозы со стороны ХАМАС. «Бар недвусмысленно утверждал, что ХАМАС стремится избежать конфронтации с Израилем. Он даже видел потенциал для долгосрочной стабильности в Газе, если Израиль обеспечит ей позитивные экономические перспективы… Кроме того, в ночь нападения глава ШАБАК не посчитал нужным разбудить премьер-министра — самое фундаментальное и важное решение, которое только можно себе представить», — цитирует заявление канцелярии премьера Jerusalem Post.

Нетаньяху также последовательно выступает против создания государственной комиссии по расследованию обстоятельств атаки 7 октября, как того требует Бар. Выступая в кнессете 4 марта, премьер пояснил, что согласится лишь на «объективное» расследование, а не такое, «выводы которого уже написаны заранее». 75% израильтян поддерживают создание подобной комиссии, следует из свежего опроса местного 12-го канала. Еще 60% респондентов хотели бы отставки Нетаньяху, а 64% — главы ШАБАК.