Великобритания вывела из-под санкций ЦБ Сирии

Лондон исключил из списка санкций 24 сирийские организации, включая Центробанк, ряд других банков и нефтяные компании. В феврале Совет ЕС решил приостановить ряд санкций против Сирии

Здание Центрального банка Сирии (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Великобритания вывела из-под санкций 24 организации Сирии, в том числе Центральный банк, ряд других банков и нефтяные компании. Их активы больше не будут заморожены, сообщает Reuters.

В феврале Совет ЕС решил приостановить ряд санкций против Сирии в рамках усилий «по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии, а также ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации». Из-под ограничений были выведены пять банков и компаний, включая Индустриальный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и «Сирийские арабские авиалинии», активы которых были заморожены. Брюссель также разрешил операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров тогда утверждал, что Европа предложила частично отменить ограничения в отношении Сирии при условии «вышвыривания» из страны России, но Москва намерена «добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий».

Минфин США также исключил из списка санкций ряд финансовых операций с новым руководством Сирии, включая операции по энергоресурсам.

В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Ахмед аль-Шараа. В Сирии были распущены парламент, армия, службы безопасности, отменено действие Конституции. 12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с временным президентом аль-Шараа. У России в Сирии две военные базы.