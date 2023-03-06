МВД опровергло данные о приказе о добровольных штурмовых батальонах
МВД России опровергло сообщения о том, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился создать добровольческие ударно-штурмовые батальоны.
Как сообщает ТАСС, 4 марта в некоторых телеграм-каналах и соцсетях появились изображения «приказа» ведомства, подписанного Колокольцевым. Телеграм-канал «МВД Медиа» также публикует это изображение с пометкой «МВД России опровергает». В «приказе» говорится, что с 8 марта при ведомстве будут образованы добровольные ударно-штурмовые батальоны и что такие подразделения создаются «на основании приказа верховного главнокомандующего» от 2 марта.
«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», — говорится в сообщении канала.