МВД опровергло данные о приказе о добровольных штурмовых батальонах

В соцсетях появились изображение приказа ведомства с подписью министра Владимира Колокольцева, о том, что с 8 марта при МВД будут созданы добровольные ударно-штурмовые батальоны. МВД заявило, что это фейк

Фото: Елена Афонина / ТАСС

МВД России опровергло сообщения о том, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился создать добровольческие ударно-штурмовые батальоны.

Как сообщает ТАСС, 4 марта в некоторых телеграм-каналах и соцсетях появились изображения «приказа» ведомства, подписанного Колокольцевым. Телеграм-канал «МВД Медиа» также публикует это изображение с пометкой «МВД России опровергает». В «приказе» говорится, что с 8 марта при ведомстве будут образованы добровольные ударно-штурмовые батальоны и что такие подразделения создаются «на основании приказа верховного главнокомандующего» от 2 марта.

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», — говорится в сообщении канала.