В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

По данным властей, к вмешательству в выборы в стране причастны четыре человека российского происхождения. Троих из них депортировали, где находится четвертый, неизвестно. Сами высланные утверждали, что работают в ExxonMobil

Фото: Jorge Silva / Reuters

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта. Об этом заявил министр общественной безопасности Хемраж Рамжаттан, передает Guyana Chronicle.

По словам Рамжаттана, это россиянин, а также ливиец и американец с российскими корнями. У властей есть сведения, что они общались с ведущими членами Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ) в отеле Mariott. Разведслужбы узнали о сговоре, целью которого был доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. После этого у этих трех человек изъяли флеш-накопители и другое оборудование, а их самих депортировали, передает местное издание Big Smith News Watch. Где находится еще один подозреваемый, неизвестно.

Как заявил министр, депортированные утверждали, что работают на американскую нефтяную компанию ExxonMobil, которая занимается добычей в Гайане.

Рамжаттан также сообщил со ссылкой на данные разведки, что люди, которых заподозрили во вмешательстве, общались на русском языке с Бхарратом Джагдео, членом НППГ и лидером оппозиции в Национальном собрании. По его словам, они прибыли в страну 29 февраля, и с этого момента им содействовала Американская торговая палата в Гайане (AmCham Guyana). В ведомстве эти утверждения отвергли.

По словам министра, власти не сообщили о произошедшем в посольство России. «Мы не думаем, что здесь могут быть какие-либо связи с российским посольством. Я думаю, что связь напрямую с НППГ», — сказал он. Однако комиссар полиции Гайаны связался с ExxonMobil, чтобы компания подтвердила, действительно ли подозреваемые являются ее сотрудниками.