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Политика ,  
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Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль

Россияне получают все больше отказов во въезде в Израиль, поскольку участились случаи, когда они используют безвизовый режим для того, чтобы остаться в стране для нелегальной работы, пояснил РБК Яков Ливне

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Когда такое происходит и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны. Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах», — пояснил Ливне.

По его словам, сейчас стороны работают над тем, чтобы «все это проходило без шероховатостей». В частности, Израиль передал России ряд предложений, которые в том числе касаются сотрудничества между правоохранительными органами стран по вопросам нелегальной миграции. Помимо этого, российской стороне предложили наблюдать за процессом в аэропортах в Израиле.

«В тех случаях, когда российское посольство обращалось к нам с конкретными вопросами о конкретных людях, задержанные были возвращены. Во всех тех случаях, когда мы их проверяли, выяснялось, что на это были весомые причины. И поэтому мы попросили российских коллег поучаствовать и поприсутствовать», — пояснил Ливне.

Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну
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О том, что за прошлый год Израиль отказал россиянам во въезде около 6 тыс. раз, ранее РБК сообщил российский посол в стране Анатолий Викторов. По его словам, россияне неоднократно жаловались, что им не разрешали въехать в Израиль «по непонятным для них причинам». Сложившуюся ситуацию дипломат назвал «ненормальной» и отметил, что рост необоснованных отказов на въезд россиян подрывает основы туризма, а также культурных, образовательных, научных связей между странами.

Полное интервью смотрите на телеканале РБК.

Автор: Илья Доронов, Виктория Полякова
Теги: Израиль, миграция
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