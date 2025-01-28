Глава МИД Франции назвал новый срок поставок Украине истребителей Mirage

Изначально президент республики обещал поставить военные самолеты до конца прошлого года, теперь глава французского МИДа назвал другую дату

Истребитель Mirage-2000 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью радиостанции Sud, что к концу первого квартала французские истребители Mirage появятся в небе Украины.

Также Барро заявил, что приоритетом для Франции является такое начало переговоров о прекращении конфликта, при котором у Украины будет выгодная позиция. Он не стал уточнять, готов ли Париж отправить свои военнослужащих на Украину. Ранее американские СМИ сообщили, что ввод на Украину европейского миротворческого контингента являются частью плана Дональда Трампа по урегулированию.

О планах передать Киеву истребители Mirage 2000 впервые сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон летом прошлого года. Он заявил, что подготовка украинских пилотов займет пять-шесть месяцев, а первые истребители ВСУ получит до конца 2024 года.

В октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что самолеты отправят на Украину в первой половине 2025 года, а Барро на переговорах с главой МИД Украины Андреем Сибигой сообщил, что речь может идти о первом квартале.

Французские власти не уточнили, сколько истребителей будет передано Киеву. Издание Journal de Dimanche в октябре утверждало, что речь может идти о шести Mirage 2000-5 (модернизированная версия истребителя четвертого поколения Mirage 2000).

Россия осуждает любую военную помощь Украине, считая, то это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.