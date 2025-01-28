 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Франции назвал новый срок поставок Украине истребителей Mirage

Сюжет
Военная операция на Украине
Изначально президент республики обещал поставить военные самолеты до конца прошлого года, теперь глава французского МИДа назвал другую дату
Истребитель Mirage-2000
Истребитель Mirage-2000 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью радиостанции Sud, что к концу первого квартала французские истребители Mirage появятся в небе Украины.

Также Барро заявил, что приоритетом для Франции является такое начало переговоров о прекращении конфликта, при котором у Украины будет выгодная позиция. Он не стал уточнять, готов ли Париж отправить свои военнослужащих на Украину. Ранее американские СМИ сообщили, что ввод на Украину европейского миротворческого контингента являются частью плана Дональда Трампа по урегулированию.

О планах передать Киеву истребители Mirage 2000 впервые сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон летом прошлого года. Он заявил, что подготовка украинских пилотов займет пять-шесть месяцев, а первые истребители ВСУ получит до конца 2024 года.

В октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что самолеты отправят на Украину в первой половине 2025 года, а Барро на переговорах с главой МИД Украины Андреем Сибигой сообщил, что речь может идти о первом квартале.

Французские власти не уточнили, сколько истребителей будет передано Киеву. Издание Journal de Dimanche в октябре утверждало, что речь может идти о шести Mirage 2000-5 (модернизированная версия истребителя четвертого поколения Mirage 2000).

Россия осуждает любую военную помощь Украине, считая, то это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Франция Украина истребители обучение военных
Материалы по теме
Министр обороны Франции опроверг наличие данных о планах атаки ЕС Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Глава МИД Франции назвал новый срок поставок Украине истребителей MirageПолитика, 15:27
Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские землиОбщество, 15:24
Неймар заявил, что отдал все силы саудовскому «Аль-Хилялю»Спорт, 15:19
Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП в Нижегородской областиОбщество, 15:18
Как рассчитать размер будущей пенсии по старостиИнвестиции, 15:16
Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа ТрампаПолитика, 15:10
Мошенники выманивают деньги изощренными способами. Разбираем основныеPro, 15:04
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Помогавшую украинским беженцам волонтера Гейслер обвинили в госизменеПолитика, 14:58
Ушедший премьер Сербии призвал не действовать ради зарубежных интересовПолитика, 14:58
Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»Life, 14:58
Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria JeansБизнес, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Убытки и туманные перспективы: почему инвесторов привлекают квантыPro, 14:54
Альфа-банк — лучший работодатель в IT-сфере по версии «Хабр Карьера»Пресс-релиз, 14:53