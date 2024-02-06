Мишель заявил, что без Запада Киев будет сражаться водяными пистолетами

Глава Евросовета Мишель заявил, что его шокируют призывы перестать поддерживать Украину, а также мысли о том, что Луганск и Крым — это территория России. Москва называла вопрос об их принадлежности закрытым и осуждает помощь Киеву

Шарль Мишель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Если Украина перестанет получать помощь от Запада, то ей придется защищаться водяными пистолетами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Европарламенте, возмущаясь заявлениями о том, что Брюсселю следует прекратить поддержку Киева.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» — сказал он (цитата по ТАСС).

Также он заявил, что «погружается в глубокий шок», когда говорят о Луганске в составе России. То же самое касается и Крыма, добавил политик. ЛНР вошла в состав России по итогам референдума 2022 года, Крым — 2014-го. Москва отмечала, что вопрос их территориальной принадлежности закрыт.

Поставки оружия Украине Мишель назвал «моральным долгом Европы, обязанностью каждого европейца перед будущими поколениями», а направленные Киеву средства — «инвестицией в безопасность ЕС».

1 февраля страны ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд на четырехлетний срок. Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первые выплаты планируется осуществить в марте этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам Евросоюза, подчеркнув важность единогласного решения ЕС по финансированию его страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что это «историческое решение» показывает: любые разговоры об «усталости» от поддержки Киева далеки от реальности.

МИД России, комментируя решение ЕС, заявил, что союз «демонстрирует абсолютную оторванность евроинститутов от подлинных интересов населения Европы». В ведомстве отметили, что европейцы страдают от «милитаризации» экономики, поскольку «основную экономическую выгоду оттягивает на себя американский военно-промышленный комплекс», из США закупается 60% военной продукции.

«Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира», — добавили в министерстве.