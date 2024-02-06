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Политика ,  
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Россия и Белоруссия создадут единый список экстремистов

Посол Крутой заявил о работе над единым для Москвы и Минска списком экстремистов
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Минск и Москва работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — приводит его слова БелТА.

Крутой рассказал, что эту идею неоднократно обсуждали главы МВД двух стран, и выразил уверенность в принятии соответствующего решения в ближайшее время.

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Россия Белоруссия посол Белоруссии экстремисты
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