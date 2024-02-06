Министр финансов Германии заявил об обнищании страны
На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. Об этом заявил министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.
«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», — сказал министр, выступая на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.
Как отмечает агентство, ранее на этой неделе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз роста экономики Германии в 2024 году, сократив его почти вдвое, до 0,3%. Данные же по промышленному производству ФРГ показывают, что в настоящее время оно находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
«Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа», — подчеркнул Линднер, комментируя данные ОЭСР.
По его словам, сегодня уже всем понятно, что все социальные блага и перспективные экологические проекты Германии могут быть обеспечены только за счет «экономического процветания». Министр финансов призвал развивать большую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии, чтобы в итоге прийти к «социальной рыночной экономике».
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