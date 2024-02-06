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Митрополит Таллинский покинет Эстонию после признания его «угрозой»

Митрополит Таллинский покинет Эстонию после признания его «угрозой безопасности»
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений объявил, что вынужден покинуть страну из-за непродления ВНЖ. Ранее эстонское МВД признало иерарха «угрозой безопасности государства». Сам он назвал ситуацию «промыслом Божьим»
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (по центру)
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (по центру) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения властей Эстонии не продлевать ему ВНЖ. Об этом он рассказал после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, запись опубликована на YouTube-канале собора.

«В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий», — сказал митрополит.

Вместе с этим он отметил, что в настоящее время нет гонений, как в советское время, когда «лилась кровь». «Всякое время является благодатным, нужно благодарить Бога за то, что мы переживаем какие-либо скорби, нестроения. Только нужно понимание, что все это делается промыслом Божиим ради нашего спасения», — объяснил иерарх и попросил молиться за него.

Эстония не продлила ВНЖ митрополиту Таллинскому Евгению
Политика
Митрополит&nbsp;Таллинский&nbsp;и всея Эстонии Евгений&nbsp;(Валерий&nbsp;Решетников)

В середине января департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии объявил, что принял решение не продлевать ВНЖо митрополита Евгения, посчитав, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине, несмотря на то, что с ним «неоднократно проводились беседы». «Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, не соответствующую ценностям и не подходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства», — пояснили в МВД Эстонии.

Сам митрополит Евгений назвал решение МВД «политически мотивированным» и направил в департамент полиции и погранохраны свои возражения на отказ в продлении его временного вида на жительство. Ответа на письмо все еще нет, уточнял иерарх по итогам своей последней литургии 4 февраля. Тогда же он рукоположил во епископа Тартуского архимандрита Даниила (Леписка).

Решетников жил в Эстонии четыре года на основании срочного вида на жительство. Срок окончания его ВНЖ истекает 6 февраля. Эстонские власти подчеркнули, что это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих.

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ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, который возглавляет ЭПЦ с 2018 года, ранее отмечал, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель. «Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал Собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Я покидаю [Эстонию], но я остаюсь», — говорил он 1 января.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
митрополит Эстония ВНЖ угроза безопасности Военная операция на Украине
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