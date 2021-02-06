Суд Черногории отменил приговор россиянам по делу о попытке госпереворота

В 2019 году их признали виновными в создании преступной организации и терроризме, и заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы. Апелляционный суд нашел нарушения при судопроизводстве и отправил дело на пересмотр

Суд Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам, а также другим фигурантам по делу о попытке госпереворота в 2016 году, и отправил дело на пересмотр, говорится в решении Апелляционного суда.

Суд пришел к выводу, что приговор 2019 года был вынесен с серьезными нарушениями законодательства и постановил, что новое разбирательство должно пройти с участием других судей. В решении суда говорится, что совершение подсудимыми преступлений, в которых их обвиняли и признали виновными, не было доказано.

Осенью 2016 года черногорские власти задержали группу граждан Сербии, которых заподозрили в попытках совершить теракт после парламентских выборов.

Позже в Подгорице заявили, что в плане по дестабилизации обстановки в стране участвовала группа, сформированная на территории Черногории, Сербии и России. Специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что «группа русских националистов» планировала убийство занимавшего тогда должность премьер-министра Черногории Мило Джукановича для того, чтобы привести к власти оппозиционную партию. Его Демократическая партия социалистов Черногории получила большинство мест в парламенте по результатам выборов 2016 года.

По мнению властей, организаторы переворота пытались помешать стране вступить в НАТО.