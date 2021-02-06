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Суд Черногории отменил приговор россиянам по делу о попытке госпереворота

В 2019 году их признали виновными в создании преступной организации и терроризме, и заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы. Апелляционный суд нашел нарушения при судопроизводстве и отправил дело на пересмотр

Суд Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам, а также другим фигурантам по делу о попытке госпереворота в 2016 году, и отправил дело на пересмотр, говорится в решении Апелляционного суда.

Суд пришел к выводу, что приговор 2019 года был вынесен с серьезными нарушениями законодательства и постановил, что новое разбирательство должно пройти с участием других судей. В решении суда говорится, что совершение подсудимыми преступлений, в которых их обвиняли и признали виновными, не было доказано.

Осенью 2016 года черногорские власти задержали группу граждан Сербии, которых заподозрили в попытках совершить теракт после парламентских выборов.

Позже в Подгорице заявили, что в плане по дестабилизации обстановки в стране участвовала группа, сформированная на территории Черногории, Сербии и России. Специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что «группа русских националистов» планировала убийство занимавшего тогда должность премьер-министра Черногории Мило Джукановича для того, чтобы привести к власти оппозиционную партию. Его Демократическая партия социалистов Черногории получила большинство мест в парламенте по результатам выборов 2016 года.

По мнению властей, организаторы переворота пытались помешать стране вступить в НАТО.

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
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Охрана у здания суда в Подгорице

В начале 2017 года Катнич утверждал, что помимо националистических структур, за попыткой госпереворота стояли российские государственные органы.

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Россия отвергла причастность к произошедшему в 2016 году. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — заявлял тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Катнич сообщал, что, по данным черногорских властей, группу возглавлял Эдуард Шишмаков и называл его сотрудником российских спецслужб. Вторым подозреваемым россиянином был Владимир Попов.

В итоге приговор по делу о попытке госпереворота был вынесен в мае 2019 года. Двое россиян получили самые суровые сроки: 15 лет заключения для Шишмакова и 12 лет — для Попова. Приговор был вынесен заочно, в зале суда они отсутствовали. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

Летом 2020 года в Черногории состоялись очередные парламентские выборы, по результатам которых Демократическая партия социалистов потеряла большинство в парламенте, уступив коалиции оппозиционных партий.

Автор
Мария Лисицына
Черногория Апелляционный суд государственный переворот
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