Бывшего главу МВД Украины заподозрили в призывах к захвату власти

Против экс-главы МВД Украины, а ныне оппозиционного деятеля Юрия Луценко заведено уголовное дело о призывах к захвату власти в стране. Об этом Луценко заявил в эфире "Громадьске ТВ".

Фото: ИТАР-ТАСС

МВД Украины разослало в СМИ требования предоставить все видеоматериалы с выступлениями Луценко. Копию документа опубликовала "Украинская правда". В бумаге указано, что внимание МВД привлекло выступление Луценко на площади Независимости в Киеве 22 января.

Нарушение ст.109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату власти) карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что сейчас задержанными в ходе протестных акций остаются 150 человек. В конце января Верховная рада приняла решение, согласно которому все задержанные, не причастные к тяжким преступлениям, будут амнистированы. Условием вступления амнистии в силу власти назвали уход оппозиционных активистов из захваченных административных зданий.