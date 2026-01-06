 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Госдеп опубликовал в соцсетях изображение на русском языке с призывом «не играть в игры с Трампом». «Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации

Джон Рэтклифф, Дональд Трамп и Марко Рубио
Джон Рэтклифф, Дональд Трамп и Марко Рубио
(Фото: USApoRusski / X)

В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США появилось изображение с призывом «не играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте департамента на фарси. Оригинал на английском языке ведомство распространило 3 января после того, как США провели операцию в Венесуэле.

«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации в Х.

Фотография, которая сопровождает пост, была сделана, когда Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией «Абсолютная решимость». Рано утром 3 января (после полуночи — по восточному времени) США нанесли удары по стратегическим объектам в венесуэльской столице Каракасе. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные задержали вместе с супругой Силией Флорес и доставили в США, где их будут судить.

Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений
Политика
Стивен Миллер

В основном аккаунте Госдепартамента США сегодня также появилось сообщение, где Западное полушарие назвали «нашим»: «Это наше полушарие. Президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности».

После завершения операции и захвата Мадуро Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. Он также не исключил ввода американских войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. Сам Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Дональд Трамп Госдепартамент США Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Дании заметили смену тактики Трампа для контроля над Гренландией
Политика
В Госдепе увидели «вопиющую противоречивость» в отношениях США с Европой
Политика
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом Политика, 14:22
Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже Политика, 14:18
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине Политика, 14:09
Варданян из СИЗО рассказал о важности чувства праздника внутри себя Политика, 14:03
Российскую фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии Спорт, 14:02
«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине Политика, 13:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде Спорт, 13:41
«Родина в хороших руках, папа». Сын Мадуро выступил с первым заявлением Политика, 13:33
Крупнейший нефтезавод в Индии не получит российскую нефть в январе Экономика, 13:26
«Челси» назначил нового главного тренера Спорт, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки Политика, 13:02
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 12:57