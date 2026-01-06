Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом
В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США появилось изображение с призывом «не играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте департамента на фарси. Оригинал на английском языке ведомство распространило 3 января после того, как США провели операцию в Венесуэле.
«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации в Х.
Фотография, которая сопровождает пост, была сделана, когда Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией «Абсолютная решимость». Рано утром 3 января (после полуночи — по восточному времени) США нанесли удары по стратегическим объектам в венесуэльской столице Каракасе. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные задержали вместе с супругой Силией Флорес и доставили в США, где их будут судить.
В основном аккаунте Госдепартамента США сегодня также появилось сообщение, где Западное полушарие назвали «нашим»: «Это наше полушарие. Президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности».
После завершения операции и захвата Мадуро Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. Он также не исключил ввода американских войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. Сам Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы.
